روسيا تتهم الولايات المتحدة بالانخراط في مشروعات سرية لمنع إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تتلقى العديد من التقارير التي تفيد بأنّ الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، منخرطة مرة أخرى في مشروعات «سرية» لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اختتام منتدى التعاون الروسي - العربي: «لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتقارير من مصادر مجهولة مفادها أن زملاءنا الغربيين بقيادة الولايات المتحدة، يحيكون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة، والهدف هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية وتأجيل كل ذلك إلى وقت لاحق»، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع: «الاستنتاج الرئيسي من الوضع الحالي على الساحة العالمية، الذي نتقاسمه مع أصدقائنا من جامعة الدول العربية، هو أن هذه دعوة لأزمة أخرى، وصراع آخر».

واستكمل: «أكدنا مجددًا موقفنا المشترك المؤيد للتوصل بسرعة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان غزة، الذين يعانون من العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحصار والأعمال الحربية المستمرة»، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أولوا اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة.

ويواصل جيش الاحتلال شن عدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء لنحو 20 ألفا، بجانب أكثر من 52 ألف إصابة.