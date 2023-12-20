الجيش الأردني ينفذ إنزالا جويا سادسا للمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنزلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية بواسطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وتم إنزال المساعدات بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع، وفقا لوكالة "عمون" للأنباء.

الجدير بالذكر أن عملية إنزال المساعدات تتم من خلال مظلات متطورة يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها للمكان المحدد.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.