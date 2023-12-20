حماس: طريقنا في هذه المعركة لن يؤدي إلا إلى النصر

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «أهداف الاحتلال لن تتحقق على أرض غزة»، مضيفًا: «طريقنا في هذه المعركة لن يؤدي إلا إلى النصر».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن سير المعارك في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أن «أطراف العدوان فقدوا توازنهم ولم يعودوا يفكرون في مصير أسراهم وجنودهم وضباطهم».



وذكر أن «ثلاثي الشر المطلق؛ بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، وبيني جانتس، يقود جمهوره نحو مجهول آخر، وأوهام لن تتحقق على أرض غزة»، مؤكدًا أن تلك الأوهام ستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته.



وأكمل: «هذا الثلاثي المجرم لا يأبه لحياة جندي أو ضابط، وعناصر جيشه يصلون قتلى وجرحى وأشلاء ومعاقين ومرضى نفسيين، وسنشهد في الساعات المقبلة ما تعلنه كتائب القسام عن مجريات الساعات الأخيرة من المواجهة».



وأكد أن «الاحتلال لا يأبه لحياة الأسرى لدى المقاومة، في ظل استمرار القصف الهمجي المتواصل على غزة ويعرض حياتهم للخطر في كل لحظة».



وتوجه برسالة إلى عائلات الأسرى: «أزمتكم تكمن في نتنياهو ومجلس حربه ثلاثي الرؤوس، فهو يعطل خروج الأسرى ويتحمل مسئولية ذلك، ولو أردتم عودتهم سالمين فقولوا لنتنياهو إن المقاومة لن تنكسر والصدق فيما تقول وتفعل».