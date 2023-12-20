رئيس باكستان: نقدر دور مصر في دعم الفلسطينيين وإيصال المساعدات لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي، عن تقديره البالغ للدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير دكتور إيهاب عبد الحميد خلال تقديمه أوراق اعتماده، سفيراً مصر لدى إسلام آباد، وفق بيان لوزارة الخارجية، صدر اليوم الأربعاء.

وأعرب الرئيس عارف علوي عن ترحيبه بتولي السفير مهام منصبه، وحمله بتحياته إلى الرئيس السيسي وتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مبديا تطلعه لمزيد من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.

بدوره، نقل السفير المصرى للرئيس الباكستاني تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات الودية بين حكومتى وشعبى البلدين.

وأعرب عن اعتزامه السعى نحو مزيد من التقارب بين كلا الشعبين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.