﻿4 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة

أفاد شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عصر اليوم الأربعاء، باستشهاد 4 فلسطينيين، إضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت الشبكة قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح.

من جهة أخرى، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعدما أعلن مقتل ضابطين جنوب القطاع.

وارتفع بذلك عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي إلى 134، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 466 قتيلا.