اتهامات الاغتصاب تحاصر الممثل الفرنسي ديبارديو

تقدمت سيدة أخرى ببلاغ ضد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو تتهمه باغتصابها.

واتهمت روث بازا الصحفية والكاتبة الإسبانية ديبارديو بالاعتداء عليها خلال مقابلة أجرتها معه في عام 1995، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسمها كارمن اسبينيلا اليوم الأربعاء، مؤكدة صحة تقرير نشرته صحيفة لا فانجوارديا الإسبانية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن بلاغ روث - 51عاما، للشرطة الإسبانية في توريمولينوس بالقرب من مدينة مالقا على الساحل الجنوبي، إن ديبارديو - 74عاما، قبلها في فهمها ورقبتها دون رضاها، وتحسس بأصابعة جسدها من خلال ملابسها.

وأفادت الصحيفة بأن الاتهامات التي وجهتها نساء أخريات ضد ديبارديو شجعت السيدة على اتخاذ إجراء بنفسها بعد هذه الفترة الطويلة.

ويجرى تحقيق فى مزاعم بالاغتصاب ضد ديبارديو منذ عام 2020. وهناك دعوى قضائية أخرى ضده بتهمة الاعتداء الجنسي مازال يجرى النظر فيها منذ منتصف سبتمبر. وتشير أنباء إلى أن هذا الحادث وقع عام 2007.

وقد اتهمت العديد من النساء الممثل الحائز على جوائز، والذي ظهر في أكثر من 200 فيلم، بالعنف الجنسي، من بين أمور أخرى، وينفي ديبارديو مثل هذه الاتهامات.