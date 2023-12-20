أدى مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة.

وفي تصريحاتها الأولى، قال الأمير مشعل: «أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين، موضحا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلاد بعد الصمت أمام ملفات شابها الفساد.

وأشار إلى أن ما حدث في ملفات التعيينات ونقل بعض المناصب لا تتفق مع معايير الإنصاف وصمت السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهته أشبه بصفقة تبادل مصالح.

ولفت إلى أن هناك قرارا سياديا مكتوب بوقف قرارات التعيين والترقية لأجل غير مسمى، مؤكدا المحاسبة الجادة عن الإهمال والعبث بمصالح المواطنين.

ووري جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد الماضي، الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.