أسامة كمال يستعرض مواقف الوزراء الإسرائيليين ويؤكد: مستنقع حكومة نتنياهو

شن الإعلامي أسامة كمال، هجومًا على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال، نظرًا لزيادة تمثيل اليمين المتطرف فيها.

وأضاف خلال مقدمة برنامجه «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، عبارة عن سيل كراهية، مستعرضًا مجموعة من تصريحات الوزراء التي وصفها بـ«المشينة» مثل تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي رفض توصيل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وسبق وطلب محو فلسطين من الخريطة.

وفي سياق متصل، طال الهجوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، الذي اقترح تشريع قانون يسمح بإعدام المعتقلين الفلسطينيين؛ من أجل مساومة المقاومة على إطلاق سراح المحتجزين، وإلا يتم إعدام مقاتليهم القابعين في السجون الإسرائيلية، ليعلق أسامة كمال قائلا: «هو أنتم برده بتوع تشريعات؟ ما 20 ألف مدني ماتوا برصاصكم وقنابلكم من غير تشريعات.. ده مستنقع مسئولين».

وتطرق لظروف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي كانت ومازالت ضد حل الدولتين، وتشكلت عن طريق تحالف حزب الليكود بزعامة نتنياهو، مع حزبين مجموعة من الأحزاب اليمينية المتطرفة برئاسة إتمار بن غفير الذي بات وزيرا للأمن القومي، وآفي ماعوز رئيس حزب نوعم، وبتسئليل سموتريتش وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، مؤكدًا أنها أحزاب تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وزيادة الرقعة الاستيطانية.

وذكر أن وزير المالية سبق وحرّض المستوطنين على أهالي قرية حوارة الفلسطينية، بسبب حادثة مقتل اثنين إسرائيليين، وطالبهم بإحراق القرية وتم تنفيذ التعليمات.

وأنهى تصريحاته، قائلا: «انتقادات عديدة قدمت لإسرائيل بشأن الحكومات التي تنمي العنصرية والتطرف وترسخ للديكتاتورية.. أهلا بكم في مستنقع حكومة نتنياهو».