مارسيلو لا يعرف الخسارة أمام مانشستر سيتي

سيكون مارسيلو دا سيلفا الظهير الأيسر لفريق فلومينينسي البرازيلي في تحدٍ خاص عندما يتقابل رفقة فريقه أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية.

وسبق لمارسيلو أن واجه مانشستر سيتي في 3 مرات سابقة لم يخسر في أي منها، وذلك عندما كان لاعباً ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

نجم الريال وقائده السابق، التقى مع السيتي في موسم 2012-2013، في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيف فاز الفريق الملكي 3-2، وقتها سجل مارسيلو هدفاً وصنع آخر.

تكرر الأمر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016 حيث تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة سلبية، فيما فاز الميرينجي إيابا بنتيجة 1-0، ولعب مارسيلو المباراتين كاملتين.

إجمال كان مارسيلو حاضراً في 4 مواجهات أخرى ضد السيتزينس لكنه فعلياً لم يشارك سوى في المباريات الثلاثة السابق ذكرها، حيث كان على مقاعد البدلاء في 3 مواجهات خسرها الريال أمام السيتي من بينها نصف نهائي نسخة 2021-2022 لدوري الأبطال، ذهابا وإيابا، كما غاب عن مباراة الريال والسيتي في دور المجموعات 2012-2013، بسبب الإصابة.

ولم يسبق لفلومينينسي أن التقى السيتي من قبل، حيث أن بطل كوبا ليبرتادوريس حقق اللقب القاري لأول مرة في تاريخه شأنه كشأن السيتي على مستوى دوري أبطال أوروبا.