الكرملين: روسيا لا ترى الآن أي أساس من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

لا ترى روسيا أي أساس في الوقت الحالي، لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي تخوضها منذ 22 شهرا ضد أوكرانيا، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله اليوم الأربعاء: "تعد فكرة إجراء مفاوضات بالنسبة لنا، ليست ذات صلة، لقد كررنا مرارا أنه لا أساس لهذه المحادثات".

ومن جانبه، يصر بوتين على أنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).