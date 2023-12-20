 الكرملين: روسيا لا ترى الآن أي أساس من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 20 ديسمبر 2023 5:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: روسيا لا ترى الآن أي أساس من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:03 م

لا ترى روسيا أي أساس في الوقت الحالي، لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي تخوضها منذ 22 شهرا ضد أوكرانيا، بحسب ما قاله المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله اليوم الأربعاء: "تعد فكرة إجراء مفاوضات بالنسبة لنا، ليست ذات صلة، لقد كررنا مرارا أنه لا أساس لهذه المحادثات".

ومن جانبه، يصر بوتين على أنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك