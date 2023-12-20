نيجيريا تقرر حوافز لشركات النفط لجذب استثمارات النفط والغاز

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من المقرر أن تقدم نيجيريا، حوافز لشركات النفط لجذب استثمارات النفط والغاز في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصاد في أفريقيا على زيادة إنتاج النفط الخام.

وقال المدير التنفيذي للجنة تنظيم النفط النيجيرية جبينجا كومولاف، في مقابلة، إن الإجراءات تشمل إحلال مبالغ مقطوعة للإنتاج محل مكافآت التوقيع، وهي المدفوعات التي تقدمها الشركات للحكومات عند توقيع العقود، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف كومولاف، أن نيجيريا ستعالج أيضا التأخير في منح الشركات التراخيص اللازمة.

وتشكل صناعة النفط المأزومة في نيجيريا عبئا على الاقتصاد، مع عدم قدرة البلاد على الوفاء بحصص "أوبك بلس"؛ بسبب انقطاع الإمدادات وسرقة النفط الخام وعمليات التخريب.

وبدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو، منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي، إصلاحات شاملة لإنعاش النمو الاقتصادي، ويعد تعافي قطاع الطاقة أمرا حيويا لتحقيق النمو ثنائي الرقم الذي يستهدفه.

وقال كومولاف، إن خفض التكاليف التي تتحملها الشركات ومعالجة المشكلات التي تعوق إبرام اتفاقيات الإنتاج يمثل نقلة نوعية.

وأضاف كومولاف، أن المستثمرين المحتملين سيرون في جولة العطاءات التالية التي ستحدث قريبا جدا، أن نيجيريا مستعدة لممارسة الأعمال التجارية بشكل مختلف.