وزير الخارجية الإسرائيلي: سنقتل هنية ومشعل ولن يموتا ميتة طبيعية

صرح وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، بأن بلاده "ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل"، بحسب زعمه.

وأجرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقابلة مع إيلي كوهين، أوضح من خلالها أن "إسرائيل تعمل على اغتيال هنية ومشعل، مدعيا أنهما لن يموتا طبيعيا"، على حد قوله.

השר כהן לחדשות 13: "החלפת שר חוץ בזמן מלחמה - דבר לא נכון"@usegal pic.twitter.com/KcI7tXkxfP — חדשות 13 (@newsisrael13) December 20, 2023

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، أوضح كوهين أنه "التقى مع نظيره القبرصي، كوستناتينوس كومبوس، في لارنكا؛ بهدف دفع مشروع فتح ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة، على أن يكون تحت مراقبة أمنية اسرائيلية بهدف إنهاء الاعتماد الاقتصادي للقطاع على إسرائيل"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.