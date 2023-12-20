 شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم سوزا في الانتقالات الشتوية - بوابة الشروق
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شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم سوزا في الانتقالات الشتوية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 5:39 م

شهدت الأيام القليلة الماضية طرح اسم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي، من أجل تدعيم هجوم الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

ويعاني الأهلي بصورة كبيرة على صعيد الهجوم خاصة في ظل عدم تأقلم الفرنسي أنتوني موديست مع الفريق حتى الآن، والاعتماد على محمود كهربا وحده في مركز رأس الحربة رغم أنه ليس رقم (9) صريح.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: «بالنسبة للناس اللي بتتكلم على سوزا هو عقده مع فريقه الكوري الجنوبي بينتهي شهر يناير اللي جاي ده عاطلول وهيكون لاعب فري حر ولكنه ليس في حسابات الأهلي».

وأضاف شوبير: «تواصلت مع مصدر مسؤول في النادي الأهلي وأكد لي إن سوزا مش في الحسابات خالص».


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