معبر رفح البري يستعد لاستقبال 23 مصابا فلسطينيا

أكد مصدر مسئول في معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أن كشوف استقبال المصابين الفلسطينيين حملت أسماء 23 مصابا، بالإضافة إلى مرافقيهم؛ استعدادا لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وأشار مصدر طبي إلى وجود 19 مصابا فلسطينيا يخضعون لبرامج العلاج في مستشفى العريش العام، كما لفت إلى نقل 16 مصابا فلسطينيا إلى السفينتين الفرنسية والإيطالية بميناء العريش البحري.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل 9 مصابين منهم إلى مستشفى السفينة الفرنسية، فيما تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى السفينة الإيطالية.

وأكد المصدر أن عمليات تحديد مستشفيات علاج المصابين الفلسطينيين تتم من خلال نقطة فرز طبي في معبر رفح البري، حيث يتم من خلالها تحديد مستشفيات العلاج وفقا لتقدير الإصابة وإمكانيات المستشفيات المخصصة للعلاج.

واستقبلت مصر خلال الفترات السابقة أكثر من 800 مصاب فلسطيني تم توزيعهم على مستشفيات مختلفة حددتها وزارة الصحة، فيما تم نقل بعضهم للعلاج في مستشفيات تركيا، والإمارات، وقطر، وتونس.