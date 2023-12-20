وزير النقل: مستمرون في أداء واجبنا لتنفيذ بنية قوية تليق بالجمهورية الجديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة مستمرة في أداء واجبها ومهمتها لتنفيذ بنية قوية تليق بالجمهورية الجديدة، مستشهدًا بتوقيع اتفاقية مع تحالف «يوروجيت الألمانى وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية لا تبيع موانئها ولن تفرط فيها، لافتًا إلى إنشاء البنية الأساسية للمحطة بشركات مصرية وطنية، واستشاري مصري وطني، وبموازنة من الحكومة.

وأوضح أن «طول أرصفة المحطة ٢ كم ويصل عمقها إلى ١٨ مترًا»، لافتًا إلى أن «الأمر يتيح فرصة أمام استقبال أكبر السفن العالمية، التي تحمل ٢٤ ألف حاوية كحد أقصى، كما يسمح بدخول مصر عالم الترانزيت».

وذكر أن الوزارة في سبيل خطتها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة الدولية واللوجستيات، تعمل عل تطوير الموانئ بأطوال أرصفة تصل إلى ١٠٠ كم، وعمق ١٨ مترا يسمح باستقبال السفن الكبيرة.

ولفت إلى أن النقل نجحت في إنهاء البنية الأساسية لمحطة الحاويات بنسبة ٩٠٪، مضيفًا: «انتهينا من الرصيف الغربي بالكامل، ومن المقرر أن ننهي الرصيفين الشرقي والجنوبي في يناير المقبل».