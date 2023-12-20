مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو مجرد موظف لدى الإدارة الأمريكية

وصف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرد موظف لدى الإدارة الأمريكية.

وقال خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إنّه على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعد المسئول الأول عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني ومعالجة أسباب الصراع.

وتابع: «أي جهد يبذل من أجل حقن دماء الفلسطينيين مقدر ومشكور، ونتمنى أن تنجح الجهود المصرية والقطرية وأي جهود يمكن أن تبذل في هذا الاتجاه».

واستكمل: «أولويتنا وقف الحرب والعدوان وحقن دماء شعبنا الذين تذبحهم آلة العدوان الإسرائيلية، أيا كان الشكل والثمن، وأيا كانت الشروط».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء لنحو 20 ألفا، بجانب أكثر من 52 ألف إصابة.