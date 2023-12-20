أيمن محسب: ترويج وسائل التواصل لطرح شهادات بفائدة 30% عارية من الصحة

توقع الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، أن رفع معدلات الفائدة يقضي بدوره على جذب استثمارات رؤوس الأموال؛ نتيجة تحول المستثمرين إلى الودائع البنكية، لا سيما في ظل تشجيع الدولة الاستثمارات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن ترويج وسائل التواصل الاجتماعي لطرح البنوك الحكومية شهادات بمعدلات فائدة تصل إلى 30 %؛ أحاديث عارية من الصحة ونسب مبالغة، قائلا: «نحن في حاجة ماسة إلى الإنتاج والتصنيع».

ولفت إلى نجاح مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية في تشجيع شباب المستثمرين على الإنتاج في مقابل تقديم تسهيلات بتمويلات وقروض ميسرة بسعر فائدة يصل إلى «صفر» في بعض الأحيان.

ورد ارتفاع مستويات التضخم في الأسعار إلى أزمة تدبير الدولار، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون مع المؤسسات الدولية، وذلك على الرغم من التزام مصر الكامل بسداد أقساط وفوائد الديون بموعدها.

ودعا إلى ضرورة فتح الباب أمام التصنيع بغرض التصدير، مقترحا إقامة مناطق صناعية تقتصر وحسب على التصدير للخارج، في مقابل منح صلاحيات واسعة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، موضحا أن العائد الدولاري والمكاسب الاقتصادية أكبر من قيمة الدعم المقدم للتصنيع.