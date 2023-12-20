محافظ المنيا يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى المستهدفة

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.



ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رؤساء المراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء، والتعامل بكل حسم مع المتعدين ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه.



وناقش المجلس وضع آليات لاتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقي السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص وذلك للحد من البناء المخالف، والسيطرة على عمليات البناء التي يتم إقامتها على الأراضي الزراعية.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري على الوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء، وأطقم التمريض لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمرور الميداني على مخرات السيول، ومتابعة مدى جاهزية وكفاءة كل المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسبًا لأي ظروف طارئة تنتج عن سوء حالة الطقس.



كما استعرض المحافظ جهود مديرية التموين في الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، مكلفًا وكيل وزارة التموين، باستمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لضخ كميات من السلع والمواد الغذائية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة بما يلبي كل احتياجات المواطنين، ويخفف عن كاهلهم، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023/2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.