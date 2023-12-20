أنشيلوتي يرفض التعليق على مستقبله مع ريال مدريد

رفض الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، التعليق حول مستقبله مع النادي الملكي، كما كشف موقف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث الايطالي كارلو انشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو الافيس عن أزمة الفريق الاسباني بسبب إصابات ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه المنتظر حتى نهاية الموسم الحالي، وتعرض قلب الدفاع إيدير ميليتاو لإصابة مماثلة تستدعي غيابه لمدة 4 أشهر.

وأوضح أنشيلوتي أن أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق لا يحب اللعب قلب دفاع، بما يعقد الموقف في هذا المركز، مؤكدا أنه لن يتعجل في إبرام أي صفقات.

وقال مدرب النادي الملكي: لقد تحدثت إلى الإدارة، وسنقيم الموقف في الأيام القليلة المقبلة، لدينا الوقت في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في 31 يناير. سنرى ما هو أفضل حل، لكن في الوقت الحالي نحن لا نشعر بالتعجل».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لن نتحدث عن أسماء، إذا كانت هناك إمكانية لضم لاعب فسنفعل. لدينا الوقت للتفكير في الأمر، لن أقول لكم إذا كنت سأفعل ذلك. سوف نتحدث عن الأمر معًا وبعد ذلك سنتخذ أنسب قرار».

وعندما وجه اليه سؤال حول مستقبله مع الفريق، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات عن إمكانية انتقاله إلى تدريب منتخب البرازيل.

قال أنشيلوتي: «مستقبلي هو مباراة الخميس... عقدي ينتهي في 30 يونيو وهذا هو مستقبلي».

ويحل ريال مدريد ضيفا على فريق ديبورتيفو ألافيس، غدا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدرللمسابقة، ويأتي ديبورتيفو الافيس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.