تشيلسي يحقق في واقعة احتكاك مشجعه بحارس مرمى نيوكاسل

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تعرض مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد لمحاولة احتكاك من مشجع، ركض إلى الملعب خلال مباراة تشيلسي في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المشجع اصطدم بدوبرافكا بعد أن سجل ميخايلو مودريك هدف التعادل لتشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب ستامفورد بريدج أمس الثلاثاء.

وأفلت المشجع أيضا من ملاحقة أفراد الأمن الخاص بالملعب قبل أن يعود مجددا لصفوف الجماهير في المدرجات.

وأكدت الشرطة الإنجليزية ونادي تشيلسي أنهما يحققان في الواقعة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل، 1-1 قبل أن يتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 2/4.

واستنكر مدربا الفريقين الواقعة وعبر عن مخاوفهما بشأن سلامة اللاعبين، حيث قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي "يجب توخي الحذر، وأن تتعامل الجماهير بحذر لأنه من الممكن أن تعرض اللاعبين للخطر".

وأضاف بوكيتينو "أشعر بخيبة أمل وأرفض مثل هذه السلوكيات في ستامفورد بريدج وفي الملاعب الأخرى في إنجلترا أو حول العالم، إنها ظاهرة خطيرة".

من جانبه، شدد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد "أؤكد دائما على أن سلامة اللاعبين والمدربين والحكام ومساعدي الحكم هي الأولوية في أي مباراة كرة قدم".

وناشد "هاو" بالتصدي لهذه الظاهرة ومنع أي مشجع متهور من دخول الملاعب.