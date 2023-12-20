 الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 551 مليون دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 551 مليون دولار

نيويورك - بترا
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:52 ص
أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 551 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 46 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

وأفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بأن حوالي 19667 فلسطينيا استشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، نحو 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى 52586 على الأقل.

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