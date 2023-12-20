وزير الدفاع السعودي يلتقي مع وزير القوات المسلحة الفرنسي في باريس

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عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعا الليلة الماضية مع وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في مقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي "ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس، ناقشا خلاله التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الجانبان السعودي والفرنسي مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "واس" الرسمية، إن وزير الدفاع السعودي ووزير القوات المسلحة الفرنسية، شهدا عقب جلسة المباحثات توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.