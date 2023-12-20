بعثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، برسالة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عنوانها: «صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم».



ونشرت القسام، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو أظهرت لقطاته مراحل تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة التي تستخدمها الكتائب في حربها مع الاحتلال.





#شاهد.. صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم

- בידינו יצרנו מה שקוטף את ראשכם

- We will continue Killing your Soldiers by our locally manufactured Snipers#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6144e3HRrd — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) December 20, 2023



وقال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، إن عناصر الكتائب تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.



وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن عناصر القسام أكدوا مقتل 25 جندياً، وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.



وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.



ولفت إلى «تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، فضلًا عن دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة».



وذكر أن «عناصر القسام أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة».