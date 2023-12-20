استطلاع: 57% من الشعب الأمريكي يرفضون سياسة بايدن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

سلط استطلاع رأي أجرته صحيفة أمريكية، الضوء على خطورة دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ينذر ذلك الدعم بنقص شعبية الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة.



وأجري استطلاع الرأي، بين أمريكان يملكون حق الانتخاب؛ لرصد نواياهم حيال انتخاب بايدن في ظل سياسته الداعمة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "نيو يورك تايمز" الأمريكية، أن 57% من إجمالي الناخبين الأمريكيين خلال الاستطلاع رافضو سياسة جو بايدن حيال التعامل مع القضية الفلسطينية.



وأظهر الاستطلاع، ارتفاع نسبة الرفض لسياسة بايدن حيال غزة بين الشباب بنسبة 75%، وهو تهديد إضافي إذ يعتمد الرئيس الأمريكي على قاعدة الناخبين من الشباب أصحاب الفكر الليبرالي.



وعن نظرة المشاركين بالاستطلاع حول إسرائيل، اعتقد 50% من الشباب تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين في غزة، وطالب 44% من المشاركين إيقاف العدوان الإسرائيلي سواء حرر الرهائن الإسرائيليين أو لا.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن استخدام كل المشاركين لموقع التواصل الاجتماعي تيك توك يتناسب مع زيادة رفض سياسة بايدن وسياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة.



وأظهر الاستطلاع، وجود توجه معادِ للفلسطينيين ومعادِ لبايدن بين المشاركين فوق 30 سنة، إذ ينوي 48% من المشاركين انتخاب دونالد ترامب بدل بايدن؛ ظنا منهم لجدارته بإدارة الصراع العربي - الإسرائيلي.



وبينت الصحيفة، أن 39% من المشاركين بالاستطلاع يؤيدون استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، ويغلب على تلك النسبة الأشخاص فوق 30 سنة وذوي التأييد للحزب الجمهوري.