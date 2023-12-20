توقعات بانخفاض استهلاك الطاقة في ألمانيا خلال 2023 لأدنى مستوى منذ إعادة التوحيد

خلص توقع جديد إلى أن استهلاك الطاقة في ألمانيا خلال عام 2023 سيتراجع إلى أدنى مستوى منذ إعادة التوحيد.

وتوقعت مجموعة العمل الخاصة بتوازنات الطاقة في أحدث توقعاتها تراجع بنسبة 7.9% إلى 10 آلاف و791 بيتاجول، أي ما يعادل 2988 تيراواط ساعة. ويعني هذا أن استهلاك ما يطلق عليه الطاقات الأولية في ألمانيا سوف يكون أقل بأكثر من الربع مقارنة بالذروة السابقة في عام 1990، بحسب ما قالته مجموعة العمل في برلين اليوم الأربعاء.

وكان الخبراء قد توقعوا بالفعل أن يصل استهلاك الطاقة لهذا الحجم في بداية نوفمبر الماضي.

ووفقا لوكالة الشبكة الاتحادية، فإنه تم استهلاك 484 تيراواط ساعة من الكهرباء و847 تيراواط ساعة من الغاز الطبيعي في ألمانيا خلال عام 2022. ويشار إلى أن واحد تيراواط ساعة يساوي مليار كيلوواط ساعة.

ووفقا للتقرير، فإن السبب الرئيسي للانخفاض كان تراجع الانتاج الاقتصادي.

وأضاف التقرير: سجلت القطاعات التي تستهلك الطاقة بصورة مكثفة تراجعات في الانتاج، مما كان له أثر ملحوظ على استهلاك الطاقة.

كما كان للطقس الأكثر دفئا بصورة طفيفة مقارنة بالعام الماضي تأثير ضعيف على الحد من الاستهلاك.

وكان السبب الوحيد لزيادة الاستهلاك خلال عام 2023 هو التطورات الديموغرافية.

وقال التقرير: تدفق 1.35 مليون شخص أدى لزيادة تعداد السكان إلى أقل قليلا من 85.5 مليون نسمة.