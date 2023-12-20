بيربوك عن الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء: ضروري للغاية وطال انتظاره

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاتفاق على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي بأنه ضروري للغاية وطال انتظاره.

وقالت بيربوك، في برلين اليوم الأربعاء، إن الجميع في حاجة إلى قواعد موثوقة في هذا المجال نظرا لحرية التنقل في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، اعترفت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر بأن ألمانيا لم تستطع أن تبدد كل مخاوفها من خلال هذا الاتفاق.

وفي وقت سابق على هذه التصريحات، كان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا بعد مناقشات استمرت على مدار سنوات على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، وينص هذا الإصلاح على تشديد القواعد الحالية.

ورأت بيربوك، أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت لأول مرة ملتزمة بالتضامن، مشيرة إلى أن من المنتظر أن يتم توزيع المهاجرين مستقبلا على دول التكتل؛ لأنه لا يجوز للأوضاع غير الإنسانية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أن تظل هي الوجه الذي تظهره أوروبا للعالم.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر وحزب اليسار في ألمانيا، كانا في طليعة الأطراف التي أعربت خلال المفاوضات عن مخاوفها حيال تداعيات تعديل نظام اللجوء على معايير حقوق الإنسان.

وأعربت بيربوك، عن اعتقادها بتحقيق تحسينات في هذا الشأن، مشيرة إلى الإبقاء على المعايير الإنسانية في حال الأزمات.

واعترفت بيربوك، بأن كل اتفاق في الاتحاد الأوروبي دائما ما يكون حلا وسطا.

وقالت: "لم نتمكن كألمانيا أن نفرض إعفاء شاملا بالنسبة للأطفال والعائلات من الخضوع لإجراءات اللجوء الحدودية، ومن ثم فإننا سنراعي في تنفيذ نظام اللجوء الجديد أن يكون عادلا ومنظما وتضامنيا".