اعتقال 82 لاجئا أفغانيا في تركيا

نقلت وسائل إعلام تركية عن الشرطة قولها إنها اعتقلت حوالي 85 لاجئا، لا يحملون وثائق قانونية، من بينهم 82 مواطنا أفغانيا.

وقالت الشرطة التركية إنه من بين اللاجئين الـ85، الذين اعتقلتهم الشرطة، ثلاثة منهم لاجئون باكستانيون، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة التركية أيضا أنه سيتم تسليم هؤلاء اللاجئين، إلى سلطات الهجرة ذات الصلة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه منذ بدء هذا العام، احتجزت الشرطة ورحلت أكثر من أربعة آلاف لاجئ أفغاني من مدن مختلفة إلى أفغانستان.

وفي الأشهر الأخيرة، تكثف احتجاز وترحيل لاجئين أفغان في تركيا، وتم نشر العديد من التقارير عن سوء معاملة الشرطة التركية تجاه لاجئين أفغان.