ألمانيا وفرنسا تتفقان أخيرا على مقترح إصلاح ديون الاتحاد الأوروبي

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اتفقت ألمانيا وفرنسا على مقترح مشترك في النقاش بشأن إصلاح قواعد الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن هذا سيعرض على اجتماع استثنائي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد سافر إلى باريس لعقد اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير للعمل على حل النقاط العالقة بين البلدين.

وقال لو مير في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "الليلة لدينا اتفاق بنسبة 100% مع ليندنر بشأن القواعد الجديدة لميثاق الاستقرار والنمو... أخبار ممتازة لأوروبا". وقال إن الاتفاق يضمن مالية عامة ذات جدارة واستثمارات في المستقبل.

وأضاف ليندنر على إكس: "لقد أجريت للتو محادثة مثمرة مع صديقي برونو لو مير في باريس" ، مضيفا أن فرنسا وألمانيا "متفقتان على العناصر الرئيسية لمراجعة الحوكمة الاقتصادية وضمانات لخفض العجز ومستويات الديون ، وحوافز للإصلاحات والاستثمارات".

ويكافح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منذ شهور بشأن اللوائح الجديدة لخفض الديون. وتستند المفاوضات إلى اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل، يهدف لاتباع توجهات فردية لكل بلد بدلا من المتطلبات الموحدة لخفض الديون.

وكانت ألمانيا وفرنسا على خلاف حول مدى صرامة القواعد المستقبلية.

وتصر برلين على وضع حد أدنى موحد للديون وأهداف لخفض العجز للدول المثقلة بالديون التي تستخدم عملة اليورو وهو ما ترفضه باريس منذ فترة طويلة.

وتنص القواعد الحالية على أن الدين يجب أن يقتصر على 60% كحد أقصى من الناتج الاقتصادي ويجب أن يظل عجز الميزانية أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب جائحة كوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل حتى نهاية العام.