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رئيس الأرجنتين يعلن إجراءات لتحرير الاقتصاد في خطاب تلفزيوني اليوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 3:08 م

نقلت وكالة أنباء الأرجنتين "تيلام" عن وزير الداخلية جييرمو فرانكو، أن الرئيس خافيير مايلي سيعلن إجراءات تهدف إلى تحرير الاقتصاد في خطاب تلفزيوني على مستوى البلاد، في الساعة 12 مساء اليوم بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم نشر مرسوم رئاسي، يتضمن الإجراءات التي تشمل تغييرات في الإنفاق الحكومي ولوائح العمل، اليوم الأربعاء في النشرة الرسمية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنظم منظمات اجتماعية احتجاجات في الشوارع اليوم الأربعاء، ضد إجراءات التقشف للرئيس.

وتعهدت وزيرة الأمن باتريشيا بولريش، بتطبيق القانون الاتحادي لفض تلك الاحتجاجات التي تغلق الشوارع وليس لديها تصريح.

يشار إلى أن رئيس الأرجنتين يبحث تحرير الاقتصاد اليوم الأربعاء.

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