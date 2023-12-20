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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: المشككون في عزم إسرائيل منفصلون عن الواقع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:56 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن وقف عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة قبل الأوان، وتعهد مجددا بالقضاء على كل مقاومة من جانب الحركة.

وقال نتنياهو، في رسالة عبر الفيديو: "نحن نواصل الحرب حتى النهاية، ستستمر حتى القضاء على حماس- حتى النصر".

وتابع نتنياهو: "أي شخص يعتقد أننا سنتوقف منفصل عن الواقع"، مضيفا أن الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل أهدافها وهي "القضاء على حماس وإطلاق سراح رهائننا وإزلة التهديد من غزة".

وأكد: "كل إرهابيي حماس، من أولهم إلى أخرهم، هم رجال أموات يمشون، لديهم خياران، الاستسلام أو الموت"، على حد زعمه.

كانت حماس قد وصفت في بيان تهديدات سابقة لنتياهو، بـ"اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة بالجوفاء"، مضيفة أنها لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

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