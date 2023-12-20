وزير الخارجية الأمريكي: حريصون أكثر من أي دولة على تحقيق هدنة إنسانية في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن منخرطة بطريقة بناءة مع الدول الأخرى في محاولة لحل الخلافات بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الغرض من القرار مرتبط بتسهيل الهدنة الإنسانية في غزة»، قائلًا إن «الولايات المتحدة حريصة أكثر من أي دولة على تحقيق تلك الهدنة».



ولفت إلى أن واشنطن ركزت منذ أحداث 7 أكتوبر على تقديم المساعدة الإنسانية، موضحًا أنها طالبت بفتح معبر كرم أبو سالم؛ لتعزيز القدرة على إدخال المساعدات، وكذلك الوقود من أجل المستشفيات.



وأكد أن «الولايات المتحدة تواصل السعي من أجل توصيل المساعدات، وتوزيعها بطريقة عادلة وآمنة للجميع في غزة».



وأكمل: «نسعى لأن يمنح هذا القرار الأولوية للجهد الإنساني، ولا يعطل إيصال المساعدات بصورة يجعلها معقدة بشكل أكبر، والأمر نركز عليه بنية صادقة مع دول المنطقة في الأيام الأخيرة».



وأشار إلى أن «واشنطن لا تزال تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على حماس، وتقليل الخسائر المدنية في غزة».