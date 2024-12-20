مصطفى بكري للناقمين: لو مش عجباك بلدنا روح سوريا يمكن تلاقي الديمقراطية هناك

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منتقدي الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنهم لا يمثلون رأي الشارع المصري.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن «من يدافع عن الدولة المصرية بحماس وقوة يتعرض للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي»، مشددا أن «الغثاء على الفيسبوك لا يمثل الشارع المصري».

وتابع حديثه: «انزلوا إلى الشارع ستجدون الأم الحريصة على الأمن والاستقرار تدعو للرئيس السيسي إن ربنا يوفقه ويحمي البلد بحكمته وإدارته الذكية للأمور».

ودعا من ينتقد الأوضاع في مصر إلى البحث عن «الديمقراطية» في دول أخرى، قائلا: «البعض مش عاجبه، والله لو مش عجباك بلدنا روح يمكن الديمقراطية تلقيها في سوريا، روحوا سوريا ولا السودان أو أي بلد فيها مشاكل وأزمات يمكن تتمتعوا بالديمقراطية السليمة هناك».

وأشاد بالأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر بفضل قيادتها المخلصة، قائلا إن :«أفضل ما في هذا البلد هو الأمن والاستقرار والعزة والكرامة والإيمان والحفاظ على الأمن القومي»، مضيفا: «أفضل ما في هذا البلد أن لدينا قيادة وطنية مخلصة، وملاحظاتنا ومشاكلنا تدور في إطار البيت الوطني الواحد».

وأشار إلى أن الإعلام «لا يطبل لأحد» حسب وصفه؛ بل يتبنى مشاكل المواطنين، معقبا: « نحن لا نسكت على مشاكل نعاني منها أبدًا، الإعلام مابيطبلش، الإعلام يتبنى المشاكل؛ لكن لدينا خطوط حمراء أولها الوطن».

وطمأن المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية، قائلا: «لقمة العيش هنلاقيها وبنلاقيها وبكرا تبقى أفضل، وليس لدينا مشكلة إلا الدولار، إذا انتهينا من مشكلة الدولار كل المشاكل الأخرى ستحل».