قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه ليس من مؤيدي الرسوم الجمركية، في إشارة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تفيد بأن حكومته البريطانية ستعارض أي تحرك من جانب الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة ترامب لإقامة حواجز تجارية.

ولطالما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وحتى رسوم أعلى من ذلك على التجارة مع الصين بعد توليه السلطة الشهر القادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله أمام البرلمان، اليوم الخميس، إنه لن يتكهن بما سيفعله ترامب، لكنه يريد تحسين مستوى التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء أمام لجنة الاتصال في مجلس العموم والتي تضم كبار النواب الذين لا يشغلون مناصب حكومية أو أدوار قيادية في المعارضة: "هل أنا على دراية بخطر الرسوم الجمركية؟ نعم بالطبع".

وأضاف: "لن يكون مفاجئا لكم أنني لست من أنصار التعريفات الجمركية، وبالتالي يجب أن نتأكد من تجنبها، فنحن لدينا تجارة جيدة للغاية مع الولايات المتحدة".