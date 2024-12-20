محمد سعيد يتصدر التريند بأغاني ألبوم مركبة

حقق ألبوم "مركبة" للمطرب الشاب محمد سعيد انتشارا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد إطلاقه أمس على يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتواجدت 3 أغنيات في قائمة الأكثر رواجا "يوتيوب تريند" بعد تحقيقها مشاهدات عالية، وهي: "اللي صار"، و"ماشي أدور عليكي"، ومتندهيش".

وأطلق المطرب محمد سعيد أمس، 7 أغنيات عبارة عن المرحلة الأولى من ألبوم "مركبة"، وهي: "اللي صار"، و"ماشي أدور عليكي"، و"متندهيش"، و"قصة كل يومين"، و"يا غالي"، و"ابعديني"، و"هل".

ويعد ألبوم "مركبة" هو الأول للمطرب محمد سعيد في مشواره الفني، بعد أن حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية عبر مجموعة من الأغنيات السينجل، مثل: "لو"، و"كنتي قوليلي"، و"قالوا عليكي"، التي تجاوزت 200 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.