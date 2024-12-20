74% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى، حتى إذا كان ذلك على حساب وقف القتال في غزة.

- تعقيدات مفاوضات الأسرى

صرّح مسئول في حركة حماس لقناة "الشرق" السعودية، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل ترفض حتى الآن الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين في المفاوضات الجارية بشأن غزة.

وأوضح أن إسرائيل تصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب "حماس" بأن يتم تخيير الأسرى بشكل فردي.

وأضاف المسئول أن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاق غير مكتوب، مشابه لما حدث في الحروب السابقة، بينما تؤكد حماس ضرورة وجود اتفاق مكتوب مع ضمانات دولية تضمن تنفيذ إسرائيل لكامل مراحل الاتفاق.

- شروط حماس في المفاوضات

وأشار المسئول إلى أن الحركة ترفض وجود أي نقاط تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تطالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، بالإضافة إلى جثث المدنيين الإسرائيليين، عبر نقاط يتم الاتفاق عليها أو معبر رفح الحدودي.

وأوضح أن العملية ستشمل دورا للصليب الأحمر، يليه تدخل طاقم إسرائيلي لفحص الأسرى قبل نقلهم إلى إسرائيل.