 ضبط متهم بغسل أموال ناتجة عن تجارة الأسلحة بـ29 مليون جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2024 2:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط متهم بغسل أموال ناتجة عن تجارة الأسلحة بـ29 مليون جنيه

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 1:45 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله، من خلال صبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وكذلك تأسيس الأنشطة التجارية.

وقدرت الأعمال المتورط فيها المتهم بحوالي 29 مليون جنيه، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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