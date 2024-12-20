ليبرمان يدعو للخروج من غزة وضرب المنشآت النووية الإيرانية

قال أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، في تصريح لصحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، إنه يجب على إسرائيل "إطلاق سراح جميع المختطفين فورًا، والخروج من غزة، وإغلاق المعابر، ورفع المسؤولية عن عاتقنا".

وأضاف ليبرمان أن إسرائيل يجب أن "توجه ضربة استباقية لإيران لمنع تعاظم قوتها"، مشيرًا إلى أنه "يمكن لإسرائيل تدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية بمفردها"، مؤكدًا أنه "يجب ألا ننتظر أكثر".

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى، حتى إذا كان ذلك يتطلب وقف القتال في غزة.

من جهته، أفاد مسئول في حركة حماس لقناة "الشرق" السعودية بأن إسرائيل ترفض، حتى الآن، الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل الأسرى ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي.