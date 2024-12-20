جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي: لا نملك دفاعا جيدا

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أمله في تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق خلال مواجهة أستون فيلا، مؤكدا أنه يتطلع إلى قلب سلسلة النتائج الصعبة التي شهدت فوزا واحدا فقط في آخر 11 مباراة.

ويستضيف أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت 21 ديسمبر 2024، على أرض ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بريميرليج 2024-2025.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عشية مباراة أستون فيلا: «لقد أجرينا جلسة تدريب جيدة، وتدربنا جيدا اليوم واللاعبون مستعدون.. يجب أن أتعامل مع اللحظات الجيدة، والسيئة».

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: «لقد مررت بلحظات سيئة في السنوات الماضية كمدرب، لكننا تمكنا من العودة.. الآن يستغرق الأمر وقتا أطول، إنه أكثر من 40 يوما سيئا من النتائج، هذه هي الحقيقة ولكن مقارنة بثماني سنوات فهي أفضل».

وتابع: «لقد قلت بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد إننا لا نملك دفاعا قويا، والنتائج تتحدث عن نفسها».

وختم جوارديولا تصريحاته: «أعلم أننا قادرون على تحقيق نتيجة جيدة ورؤية الفريق يعود وهذا ما نريد القيام به».