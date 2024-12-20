 مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة


نشر في: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 10:09 ص

رفض مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة لتمويل العمليات الاتحادية وتعليق سقف الديون قبل يوم من إغلاق الحكومة، حيث رفض الديمقراطيون تلبية مطالبه المفاجئة والخطة السريعة التي تم ارتجالها من قبل قادة الحزب الجمهوري.

وفي تصويت تم عقده على وجه السرعة في المساء تخلله نوبات غضب بسبب الأزمة التي صنعتها الحكومة، وفشل المشرعون في الوصول إلى العتبة المطلوبة التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات لتجاوزها — لكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدا مصمما على المحاولة مرة أخرى قبل الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة.

وقال جونسون قبل التصويت: "سوف نفعل الشيء الصحيح هنا". لكن لم يحصل على الأغلبية، حيث فشل مشروع القانون  بـ 174 صوتا مقابل 235.
 


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