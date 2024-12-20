أيمن بهجت قمر: لست راضيا عن فيلمي مع محمد هنيدي

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إنه غير راضٍ عن فيلمه عنتر ابن ابن ابن ابن شداد الذي أدى بطولته الفنانون محمد هنيدي وباسم سمرة ودرة، موضحًا أن الفيلم لم يحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن قصة الفيلم قدمها محمد هنيدي، للكاتب صادق شرشر وكان سيتم عرضه قبل فيلم عندليب الدقي.

وأوضح أن الفيلم عمل لم يوفق ولم يحقق نجاحًا كبيرًا كما كان ينتظر البعض، مشيرًا إلى أن أجواء أفلام محمد هنيدي القديمة كانت سببا في إعجاب الجمهور وتعلقه به.

ولفت إلى أن فيلم "أهل الكهف" هي من أهم أعماله الفنية الأخيرة وهو عمل مميز جدًا ولكنه لم يحقق النجاح الكبير.

وتابع: «فيلم أهل الكهف تعرض للظلم في تسويقه ومشاركته بالمهرجانات، وحقق إيرادات ضعيفة».