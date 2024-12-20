أمريكا: تفتيش منزل موظف محلي في تحقيق حول تهديده مبنى البلدية بقنبلة

قال مسؤولون إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتشوا منزل نائب عمدة لوس أنجليس هذا الأسبوع كجزء من تحقيق فيما إذا كان قد وجه تهديدا بقنبلة ضد مبنى البلدية.

وقال بيان صادر عن مكتب العمدة كارين باس إنه تم إخطارها بتفتيش منزل بريان ك. ويليامز، نائب عمدة المدينة للسلامة العامة، أول أمس الثلاثاء، كجزء من تحقيق في تهديد مزعوم.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنجليس أن عناصرها تعاملوا "في وقت سابق من هذا العام" مع تهديد بوجود قنبلة ضد مبنى البلدية.

وقالت الإدارة في بيان أمس الأربعاء: "كشف تحقيقنا الأولي أن مصدر التهديد كان على الأرجح من بريان ويليامز، نائب العمدة لشؤون السلامة العامة ".

وبسبب علاقة العمل بين إدارة الشرطة وويليامز، تمت إحالة التحقيق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.