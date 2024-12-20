إيهاب توفيق يشيد بتفاعل مستخدمي تيك توك مع أغانيه: كل واحد بمزاجه

أعرب الفنان إيهاب توفيق، عن سعادته الكبيرة بتفاعل مستخدمي تطبيق تيك توك مع أغانيه، مشيرا إلى ملاحظته انتشار مقاطع فيديو تستخدم أشهر أغنياته، مثل «تترجي فيا، وقلبي مش مرتاح له، وأكثر من كده إيه».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إلى أن مستخدمي تيك توك يتفاعلون مع أغانيه باختيار مقاطع مؤثرة وإعادة أدائها بطريقتهم الخاصة، معقبا:« أنا بكون مبسوط جدًا أن كل واحد عايش حالة الأغنية كل واحد بمزاجه».

وأبدى إعجابه الشديد بأداء حسن الرداد في فيلم «زنقة ستات»، ومشهد رقصه على أغنية «داني»، قائلا: «حسن فاجأني مفاجأة رهيبة، أنا زي كل الناس الذين تفاجأوا بالشخصية، ولبس بدلة الرقص رهيب، أنا بأحبه جدًا، وأنا وحسن أصدقاء وحبايب جدًا».

وتحدث عن جانب من طفولته، مشيرًا إلى أنه كان دائم «الشقاوة والمناوشات مع المدرسين»، مضيفا: «كان عمري 6 سنوات كل يومين أو ثلاثة بدون مبالغة كنت أتسبب في مشكلة مشاجرات واستدعاء ولي أمري، أو ضربت حد أو زعلت المدرسين».