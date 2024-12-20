طارق مصطفى: نظام الدوري الحالي أشبه بالكؤوس

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام مودرن سبورت بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام.

وقال طارق مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بداية الموسم كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، وكنا نعاني من سوء توفيق بسبب إهدار العديد من الفرص رغم أننا كنا نلعب بشكل جيد، لكن استقبلنا أهداف كثيرة".

وأضاف: "شعرت بالغضب خصوصًا في مباراة بيراميدز لأننا أهدرنا فيها أكثر من 3 أهداف، ومركزنا في الدوري لا يليق باللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وتابع: "من وجهة نظري أن نظام الدوري الحالي أشبه بالكؤوس، هناك صعوبة في تحقيق سلسلة من الفوز المتتالي، ولكنني أضع اللاعبين تحت الضغوط لأنني تعودت على الفوز مع الزمالك".

وأكمل: "أحاول زرع هذه العقلية في الفريق، كنت قلقا لأن مودرن سبورت قام بتعيين مدير فني جديد والفريق لديه رغبة في إثبات الذات".

وأتم طارق مصطفى تصريحاته قائلًا: "أكثر ما كان يشغلني هو ألا يشعر اللاعبون أنهم فعلوا كل شيء بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية في كأس الرابطة، لأن هدفنا وطموحنا أكبر من ذلك".