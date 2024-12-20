السيتي يخطط لصفقات قوية في يناير لإنقاذ الفريق

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تدرس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

ويمر السيتي بموسم عصيب تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا حيث تعرض لخمسة هزائم على مستوى البريميرليج جعلته في لمركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن ليفربول المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر "إكس" فإن السيتي يخطط لعقد صفقتين أو 3 في الشتاء، تشمل خط الوسط وقلب الدفاع وربما مهاجم أيضا لتعويض الإخفاق الذي يعاني منه الفريق.

وحقق السيتي الموسم الحالي عديد الأرقام القياسية السلبية رغم هيمنته الكبيرة محلياً وأوروبيا في السنوات الأخيرة، علاوة على أنه يواجه خطر عدم التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب النتائج.