رئيس موزمبيق يعلن عن محادثة مع زعيم المعارضة موندلاني

تواصل رئيس موزبيق فيليب نيوسي مع زعيم المعارضة الذي يوجه احتجاجات منذ أسابيع منذ إعلان نتيجة الانتخابات المتنازع عليها، وأشار الرئيس إلى أنهما تحدثا مطولا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال نيوسي في خطاب متلفز إن المحادثة مع فيناسيو موندلاني استمرت لأكثر من ساعة، دون أن يدلي بتفاصيل المحادثة. وذكر أنه التزم بمغادرة المنصب في يناير وأنه لن يعلن حالة الطوارئ لتمديد حكمه.

وهزت موزمبيق موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات منذ نشوب نزاع بشأن الانتخابات التي أجريت في التاسع من أكتوبر الماضي ، و التي قال موندلاني إنه فاز بها، لكن سلطات الانتخابات أعلنت انتصار حزب نيوسي فريليمو ومرشحه الرئاسي دانيل تشابو.

كانت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قد ذكرت إن أكثر من مئة شخص بينهم أطفال، قتلوا على أيدي قوات الأمن في المظاهرات التي وقعت بعد الانتخابات.