المجر تمنح حق اللجوء السياسي لنائب بولندي معارض هارب

منحت المجر حق اللجوء السياسي لنائب بولندي معارض مطلوب على خلفية ما يُزعم أنها تهمة احتيال في مؤسسة حكومية في عهد الحكومة القومية السابقة.

وكان نائب وزير العدل البولندي السابق مارسين رومانوسكي قد توارى عن الأنظار، في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن أصدرت إحدى المحاكم مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق في سوء الإدارة في صندوق يوفر تعويضات لضحايا النظام القضائي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد وزير مجلس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس لموقع ماندينر الإلكتروني، اليوم الخميس، أن رومانوسكي تقدم بطلب وحصل على حق اللجوء في البلاد.

قال محامي رومانوفسكي، بارتوش ليفاندوفسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن موكله أكد أن القضية المرفوعة ضده في بولندا ذات دوافع سياسية.

ووصف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في منشور على منصة إكس، قرار المجر بأنه "عمل عدائي تجاه بولندا والاتحاد الأوروبي" مضيفا أن الحكومة ستعلن ردها غدا الجمعة.