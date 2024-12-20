تقرير: مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تدخل مرحلة التفاصيل

قالت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، الجمعة، إن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخلت في التفاصيل للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الوسطاء يعدون لتقديم اقتراحات لجسر الهوة بين مواقف الطرفين في الجولة المقبلة للمفاوضات، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، بحثت أعداد ومواصفات الأسرى الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي تستمر 60 يوماً، بما في ذلك مواصفات وأعمار الحالات الإنسانية، وكبار السن.

وفي إسرائيل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات قوله، إن الجانبين "أقرب من أي وقت مضى إلى صفقة".