مديران في فولكس فاجن يطالبان بتعويض كبير بعد الإبلاغ عن مخالفات

يسعى مديران في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أمام القضاء الألماني إلى الحصول على تعويض عن الضرر بقيمة ملايين اليوروهات.

وردا على سؤال، أوضحت محكمة العمل في مدينة براونشفايج أن القيمة الإجمالية للتعويض المطلوب تبلغ حوالي 5ر7 مليون يورو مشيرة إلى أن المدعيين قالا إنهما تعرضا للضغط والتمييز بعد أن أبلغا داخليًا عن مزاعم بوجود مخالفات.

ووفقًا لتقرير صحيفة "براونشفايجر تسايتونج"، تتعلق المخالفات المبلغ عنها بوجود مواد ضارة بالصحة داخل مقصورات بسيارات فولكس فاجن. كما يدعي المديران أنهما كشفا عن وجود ثغرات في توثيق المواد المستخدمة في سيارات فولكس فاجن، حيث ورد في التقرير أن الشركة ليست لديها القدرة في العديد من الحالات على إثبات المواد المُستخدمة في التصنيع.

في المقابل، نفت فولكس فاجن هذه الادعاءات وأعلنت نيتها الدفاع ضد الدعاوى والاتهامات الموجهة إليها.

وصرح متحدث باسم الشركة: "لم يتعرض المدعيان لأي تمييز". وأفادت المحكمة بأن جلستي الصلح اللتين عُقِدتا اليوم الخميس انتهتا دون التوصل إلى نتيجة.

ويستند المديران في دعواهما إلى قانون حماية المبلغين عن المخالفات وقانون العناية الواجبة بشأن سلاسل التوريد. وبحسب معلومات المحكمة، يدعي المدعيان أنهما أبلغا عن الانتهاكات المزعومة لجهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية (بافين) والمكتب المحلي للتحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى والمكتب الاتحادي للمركبات. وأفادت المحكمة بأنه تم خلال جلسة اليوم تحديد يونيو 2025 كموعد محتمل لعقد جلسة استماع.