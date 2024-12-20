اتهام مواطن صيني بالتآمر لصالح بلاده في انتخابات كاليفورنيا المحلية

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن صيني اليوم الخميس، بتهمة العمل كعميل غير قانوني لبكين عندما كان يعمل مديرا لحملة سياسي لم يذكر اسمه تم انتخابه لمجلس مدينة في جنوب كاليفورنيا قبل عامين.

وجاء اعتقال ياونينج "مايك" صن /64 عاما/ في وقت تزايدت فيه المخاوف من إنشاء الحكومة الصينية شبكة من العملاء للتأثير على الانتخابات المحلية في الولايات المتحدة لتنصيب سياسيين تربطهم صداقة ببكين ويمكنهم المساعدة في تعزيز المصالح الصينية.

وبحسب شكوى تم تقديمها يوم الثلاثاء الماضي، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كاليفورنيا المركزية ، تم اتهام صن بالتآمر مع تشين جون ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرا الشهر الماضي بالعمالة غير القانونية لصالح الحكومة الصينية.

وأقر تشين /71 عاما/ وهو أيضا مواطن صيني بأنه مذنب في يوليو باستخدام الأموال الصينية لرشوة عملاء اتحاديين لتقويض جماعة فالون جونج الروحية المناهضة لبكين.

وكشفت التهمة الموجهة إلى صن أن تشين تآمر أيضا للتدخل في الانتخابات المحلية.