بلينكن يعلن عن مساعدات للسودان في مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص 200 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للسودان التي تمزقها الحرب خلال زيارة قد تكون الأخيرة له إلى الأمم المتحدة أثناء توليه المنصب.

وقاد بلينكن اجتماعين لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، فيما يشهد المجلس أكبر انقسام له على الإطلاق، لينهي ارتباطاته بالمجلس العالمي بعد أربع سنوات مضطربة شهدت عودة الحرب إلى أوروبا وعدة أزمات في الشرق الأوسط.

لكن لم يركز أي من الاجتماعين على حرب روسيا في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.

وبدلا من ذلك، قاد بلينكن جلستين لمجلس الأمن بشأن الذكاء الاصطناعي والسودان، التي أحدث الصراع بها أزمة إنسانية رهيبة تشير وكالات الإغاثة أنها لم تتلق الانتباه الكافي.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش و قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، بسبب خلافات سياسية وأمنية، أسفر عن آلاف القتلى ونزوح 11 مليون شخص داخليا وأكثر من 3 ملايين فروا إلى دول مجاورة ووضع إنساني متردي ،بحسب الأمم المتحدة.